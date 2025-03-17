На научной базе ЮАР в Антарктиде ученый напал на своих коллег

Один из ученых на южноафриканской антарктической исследовательской базе Sanae IV напал на своих коллег.

По словам министра окружающей среды ЮАР Диона Джорджа, между главой исследовательской группы и одним из сотрудников произошла перепалка, после чего исследователь напал на своего начальника.

"Вы можете представить, каково находиться в тесноте, люди действительно начинают нервничать", - сказал Джордж.

Он также добавил, что все ученые перед отправкой в Антарктиду из-за суровых условий работы проходят психиатрическое освидетельствование.

Ученым, приехавшим изучать антарктический климат, предстоит там провести из-за экстремальных погодных условий минимум десять месяцев.