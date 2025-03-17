Британский банк объявил свою клиентку покойницей, лишив денег и документов

09:55 2025-03-17
Британский банк объявил свою клиентку покойницей, лишив денег и документов

Пострадавшая потребовала от банка в качестве компенсации 5 миллионов фунтов стерлингов.

45-летняя предпринимательница Маситокозе Мойо в феврале позвонила в The Co-operative Bank и заявила о желании закрыть дебетовый счет и перевести средства в другую финансовую организацию. Это было сделано, но оператор причиной закрытия счета по ошибке указала смерть Мойо.

Информация автоматически распространилась и по другим банкам, где у клиентки также были счета. Мойо заметила это, когда у нее не прошел платеж в супермаркете.

«Всего у меня было четыре кредитные карты, и все не работали», - поделилась британка.

Она позвонила в один из банков, где ей сказали, что получили извещение о ее смерти. Более того, паспорт женщины и ее водительские права тоже аннулировали. В итоге Мойо была вынуждена занимать деньги у соседей, пока разбиралась с ошибкой.

Доступ к счетам ей вернули спустя 2 недели.

По словам женщины, она испытала сильнейший стресс, а также кратковременную потерю памяти. 

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