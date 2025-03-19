Трамп это на самом деле Жириновский

Безумная теория разгоняется в Сети и с каждым днем набирает силу.
Пользователи нашли много общего у Дональда Трампа и покойного ныне, но ранее очень популярного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Люди обнаружили схожесть персонажей во внешности, поведении, характере. И даже манере одеваться.
Необъяснимым сходством объясняют также и политику, которую ныне проводит Трамп, который отказался от поддержки Зеленского и Украины и ищет контактов с Путиным и Россией.
Хотя поверить в это, разумеется, сложно, но комментариев этот ролик набирает тысячи.
К слову, при жизни сам Жириновский не раз говорил о своей схожести с Трампом.