Трамп это на самом деле Жириновский

16:05 2025-03-19
Трамп это на самом деле Жириновский

В соцсети набирает силу безумная теория о том, будто в американском президенте есть нечто от российского политика.

Безумная теория разгоняется в Сети и с каждым днем набирает силу.

Пользователи нашли много общего у Дональда Трампа и покойного ныне, но ранее очень популярного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. 

Люди обнаружили схожесть персонажей во внешности, поведении, характере. И даже манере одеваться. 

Необъяснимым сходством объясняют также и политику, которую ныне проводит Трамп, который отказался от поддержки Зеленского и Украины и ищет контактов с Путиным и Россией. 

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Хотя поверить в это, разумеется, сложно, но комментариев этот ролик набирает тысячи. 

К слову, при жизни сам Жириновский не раз говорил о своей схожести с Трампом. 

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