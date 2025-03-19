Disney после указов Трампа отказался от инклюзивности

16:18 2025-03-19
Disney после указов Трампа отказался от инклюзивности

Президент США недавно подписал ряд указов, связанных с отменой политики разнообразия, равноправия и инклюзивности.

Корпорация The Walt Disney Company меняет свою политику разнообразия, равноправия, инклюзивности. 

Фактор разнообразия не будет больше влиять на вознаграждение руководителей Disney. Вместо этого руководство сосредоточится на коммерческом успехе проектов.

Компания также изменит дисклеймер, который предупреждает зрителей платформы Disney+, что картина «включает негативное изображение или дискриминацию людей и культур».

Скажем, подобная надпись с 2020-го года появлялась перед мультфильмами «Питер Пен» и «Дамбо», где нашли расистские сцены.

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