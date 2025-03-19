В номере американского мотеля обнаружили живого аллигатора

Сотрудники мотеля в штате Мичиган испытали шок, обнаружив в номере живого аллигатора, которого оставил предыдущий постоялец - коллекционер экзотических животных – выселился.

«Мы зашли убрать комнату, и племянник заглянул под кровать и увидел там крокодила», – рассказал менеджер мотеля Гэри.

Аллигатор оказался дружелюбным, и работники отеля заявили, что не испугались. И вызвали полицейских.

Как оказалось, владелец аллигатора возит по школам экзотических животных. По словам менеджера мотеля, мужчина решил, будто Уолли (так зовут крокодила) просто сбежал.

В итоге аллигатора вернули хозяину. Неизвестно, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения.