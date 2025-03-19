Житель Калифорнии получит от кофейни 50 миллионов долларов из-за пролитого чая

Житель штата Калифорния Майкл Гарсия в 2020-м году попал в неприятный инцидент. Подрабатывая курьером, мужчина заехал за заказом в кофейню сети Starbucks.

По всей вероятности, 3 стакана с горячим чаем плохо закрепили, и кипяток вылился в паховую область и на ноги Майкла. Спустя 5 лет Гарсия рассчитывает получить за нанесенный ущерб солидную компенсацию.

Ожоги оказались довольно серьёзными. Тридцатилетний водитель перенёс ряд операций по пересадке кожи на гениталиях и другие медицинские процедуры. Майкл Гарсия подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса.

В иске утверждалось, что бариста - главный виновник инцидента. Он «по неосторожности не закрепил стаканы должным образом». Видео с камер наблюдения подтвердило версию Майкла: на записи видно, что Гарсия корчится от боли возле прилавка после того, как ему передали горячие напитки.

Согласно решению суда, мужчине должны выплатить компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Представители сети кофеен хотят обжаловать это решение.