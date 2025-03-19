Wildberries и Ozon вводят новые правила

17:27 2025-03-19
Wildberries и Ozon вводят новые правила

В Сети появилась информация, будто маркетплейсы будут принимать оплату только с помощью российской платежной системы «Мир».

Информация о том, что Wildberries и Ozon вводят для клиентов ряд нововведений, появилась в Сети. Утверждается, что изменения затронут способы оплаты и мобильные приложения.

А срок вступления данных перемен в силу состоится уже в марте 2025 года.

В частности, появились сообщения, что «Wildberries прекращает поддержку оплаты товаров с помощью карт Visa и MasterCard».

Источники отмечают, будто покупатели смогут оплатить заказы только картами российской платежной системы «Мир» либо через электронные кошельки. В качестве обоснования данного решения приводится тезис об ограничениях, вызванных геополитической ситуацией и санкциями в отношении финансовых институтов.

При этом официального подтверждения такой информации не поступало.

Ozon, в свою очередь, уведомил пользователей о необходимости обновления мобильного приложения. Чтобы сохранить доступ к личному кабинету и продолжить совершать покупки, клиентам потребуется установить новую версию программы.

Если приложение не будет обновлено, клиенты могут потерять доступ к своим аккаунтам и платежной информации. 

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