Wildberries и Ozon вводят новые правила

Информация о том, что Wildberries и Ozon вводят для клиентов ряд нововведений, появилась в Сети. Утверждается, что изменения затронут способы оплаты и мобильные приложения.

А срок вступления данных перемен в силу состоится уже в марте 2025 года.

В частности, появились сообщения, что «Wildberries прекращает поддержку оплаты товаров с помощью карт Visa и MasterCard».

Источники отмечают, будто покупатели смогут оплатить заказы только картами российской платежной системы «Мир» либо через электронные кошельки. В качестве обоснования данного решения приводится тезис об ограничениях, вызванных геополитической ситуацией и санкциями в отношении финансовых институтов.

При этом официального подтверждения такой информации не поступало.

Ozon, в свою очередь, уведомил пользователей о необходимости обновления мобильного приложения. Чтобы сохранить доступ к личному кабинету и продолжить совершать покупки, клиентам потребуется установить новую версию программы.

Если приложение не будет обновлено, клиенты могут потерять доступ к своим аккаунтам и платежной информации.