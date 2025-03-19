Гавайи уходят под воду в 40 раз быстрее, нежели предполагалось

18:03 2025-03-19
Гавайи уходят под воду в 40 раз быстрее, нежели предполагалось

Если сложить данный процесс с происходящими наводнениями, то уже к 2050 году масштабы затоплений увеличатся более чем на 50 процентов.

Гавайские острова в США сталкиваются с серьезной угрозой. Как показало новое исследование, некоторые районы острова Oahu погружаются в океан в сорок раз быстрее, нежели предполагалось ранее. Под угрозой - тысячи домов и коммерческих объектов.

По данным ученых, многие низменные районы могут в ближайшие десятилетия уйти под воду, что приведет к инфраструктурным потерям на миллиарды долларов.

«Рост уровня моря уже увеличил риск затоплений в низменных районах Honolulu. А новое исследование показало, что погружение суши усугубляет эту проблему», — отметила вице-президент Climate Central Кристина Даль.

Чтобы определить темпы погружения острова, ученые 20 лет анализировали спутниковые данные, сравнивая их с измерениями Глобальной навигационной спутниковой системы.

Процесс постепенного погружения Гавайских островов происходит миллионы лет из-за их веса и движения тектонических плит. Но полученные данные показали беспрецедентные темпы этого явления.

Ранее средний уровень погружения Oahu оценивался в 0,6 миллиметра в год (это примерно толщина десяти листов бумаги). Но в некоторых прибрежных районах данный показатель достиг 25 миллиметров в год - это в 40 раз превышает предыдущие прогнозы.

К 2080 году затопления могут стать серьезной проблемой для других островов.

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