В США сыграли свадьбу молодожены с фамилиями Бургер и Кинг

Жители Иллинойса Джоэл Бургер и Эшли Кинг сыграли свадьбу в США.

Бургер и Кинг дружат еще с детского сада, однако встречаться стали гораздо позже, когда должны были расстаться из-за учебы в разных колледжах.

По словам пары, прозвище Burger King им дали в пятом классе, после визита в школу лектора-мотиватора, заметившего сочетание фамилий Джоэла и Эшли и «начавшего смеяться».

24-летний жених и 23-летняя невеста признались, что не возражают против своего прозвища.

Неофициальную фотосессию по случаю своей помолвки будущие молодожены устроили у местного ресторана сети Burger King.