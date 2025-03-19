В США сыграли свадьбу молодожены с фамилиями Бургер и Кинг

Жители Иллинойса Джоэл Бургер и Эшли Кинг сыграли свадьбу в США.
Бургер и Кинг дружат еще с детского сада, однако встречаться стали гораздо позже, когда должны были расстаться из-за учебы в разных колледжах.
По словам пары, прозвище Burger King им дали в пятом классе, после визита в школу лектора-мотиватора, заметившего сочетание фамилий Джоэла и Эшли и «начавшего смеяться».
24-летний жених и 23-летняя невеста признались, что не возражают против своего прозвища.
Неофициальную фотосессию по случаю своей помолвки будущие молодожены устроили у местного ресторана сети Burger King.