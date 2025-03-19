Житель США обнаружил на пляже несколько бутылок столетнего виски

28-летний Остин Контеджиакомо, спасатель береговой охраны в Нортфилде, расположенном в штате Нью-Джерси сделал удивительную находку.

Вместе со своей собакой он гулял по пляжу, когда домашняя любимица в какой-то момент собака стала обтираться о нечто коричневое, лежащее в песке.

Это оказались бутылки с темным содержимым. В общей сложности спасатель с четвероногим другом обнаружили 11 полных и закупоренных стеклянных бутылок. На каждой было выгравировано название Lincoln Inn.

Позже Остин выяснил, что бренд Lincoln Inn производили на винокурне в Монреале в 1930-х годах. А самой компании не существует уже почти полвека.

Эксперты предполагают, что в период сухого закона в США контрабандное виски из Канады и других стран везли морем и прятали на берегу, чтобы затем подпольно продавать.

Не исключено, что эти бутылки были спрятаны в тайнике, который разрушился, и их выбросило на берег.