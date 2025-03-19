В Британии с аукциона продали куриное яйцо за 550 долларов

Необычное круглое яйцо обнаружили на ферме в Девоне.

57-летняя работница фермы Fenton Farm Элисон Грин рассказала, что оназа свою карьеру обработала более 42 миллионов яиц, однако никогда не сталкивалась с таким феноменом.

Яйцо продали на торгах аукционного дома Bearnes Hampton Littlewood в Эксетере. Вырученные от продажи средства пойдут в благотворительную организацию Devon Rape Crisis, оказывающую помощь жертвам сексуального насилия.

Гендиректор организации Давина Калл выразила благодарность за поддержку.

Грин перед аукционом переживала, что яйцо почти за три месяца хранения может испортиться.

Чтобы его сохранить, она использовала старинный метод: покрыла яйцо салом и солью.