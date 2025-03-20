Российские туристы в Египте массово заболели ротавирусом

Масштабную эпидемию ротавируса выявили у граждан России на египетском курорте. Вспышка заболевания зафиксирована на Макади, что в 35 километрах к югу от Хургады.

Туристов увозят в больницы, нескольким подтвердили диагноз: ротавирусная инфекция.

Россияне предположили, что причиной вспышки заболевания может быть качество воды, потому что «из-под крана течет нечто жуткое, от одного запаха начинает тошнить».

В один из отелей на Макади прибыла целая делегация с докторами в составе. После этого сотрудники гостиницы стали работать в одноразовых перчатках.