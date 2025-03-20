США обнародовали секретные документы об убийстве Джона Кеннеди

15:24 2025-03-20
США обнародовали секретные документы об убийстве Джона Кеннеди

Достоянием общественности эти архивы должны были стать еще до 2017-го года, но тогда американские власти боялись навредить международным отношениям.

США, согласно директиве Дональда Трампа, опубликовали рассекреченные документы об убийстве бывшего президента страны Джона Фицджералда Кеннеди.

Речь идет о почти 80 тысячах страниц, которые не редактировались.

Джон Кеннеди был убит в городе Даллас 22-го ноября 1963-го года. Согласно данным следствия, он погиб от выстрела, совершенного Ли Харви Освальдом.

Освальд в 1959-1960 годах проживал в Минске, где работал на заводе токарем. Он женился на местной девушке и с ней уехал в США. Освальд был застрелен спустя 2 года после задержания.

К слову, согласно указу нынешнего президента США Дональда Трампа, были также рассекречены и опубликованы документы, связанные с убийствами брата Кеннеди Роберта и Мартина Лютера Кинга.

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