США обнародовали секретные документы об убийстве Джона Кеннеди

США, согласно директиве Дональда Трампа, опубликовали рассекреченные документы об убийстве бывшего президента страны Джона Фицджералда Кеннеди.

Речь идет о почти 80 тысячах страниц, которые не редактировались.

Джон Кеннеди был убит в городе Даллас 22-го ноября 1963-го года. Согласно данным следствия, он погиб от выстрела, совершенного Ли Харви Освальдом.

Освальд в 1959-1960 годах проживал в Минске, где работал на заводе токарем. Он женился на местной девушке и с ней уехал в США. Освальд был застрелен спустя 2 года после задержания.

К слову, согласно указу нынешнего президента США Дональда Трампа, были также рассекречены и опубликованы документы, связанные с убийствами брата Кеннеди Роберта и Мартина Лютера Кинга.