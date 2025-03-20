Ученые назвали прямые доказательства существования на Земле более высоких цивилизаций

15:41 2025-03-20
Ученые назвали прямые доказательства существования на Земле более высоких цивилизаций

По мнению исследователей, на это могут указывать необычные артефакты, происхождение которых трудно объяснить.

В их числе - найденные в Америке и Мексике золотые фигурки. Данные артефакты инков очень похожи на современные летательные аппараты.

Детали проработаны так точно, что кажется, будто они изготовлены с натуры. А если так, откуда могли появиться летающие машины в древности?

Еще одна необычная находка - обнаруженная в Сербии статуэтка с четырьмя глазами. Ей более 7 тысяч лет, внешне она напоминает гуманоида. Некоторые исследователи считают, что это может быть часть маски скафандра. Однако неясно, как подобный предмет мог существовать в те времена.

Не менее любопытен и диск Сабу. Каменный артефакт напоминает по форме бумеранг либо метательный диск, а его конструкция включает три изогнутых лепестка. В некоторых местах толщина изделия лишь 1,5 мм, что поражает точностью обработки.

Открытым остается вопрос: какими технологиями обладали мастера древности, если могли настолько искусно работать с камнем? 

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