Названы самые счастливые страны мира

20 марта в мире отмечают Международный день счастья.

Именно в этот день Исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете обнародовал доклад World Happiness Report-2025, где назвал самые счастливые страны мира.

Этот рейтинг составляется 12 лет.

В целом в десятку самых счастливых стран вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург, Мексика.

Всего в рейтинге - 153 государства. Титул самой несчастной страной в который раз стал Афганистан. Недалеко ушли от него Ливан, Сьерра-Леоне и Малави.