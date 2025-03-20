Россиянка установила рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом 122 метра

17:14 2025-03-20
Россиянка установила рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом 122 метра

Она побила свой собственный предыдущий рекорд, когда при таких же условиях проплыла подо льдом 102,7 метра.

Россиянка Екатерина Некрасова стала рекордсменкой, проплыв в рамках фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала» подо льдом озера 122 метра.

Спортсменка при этом была без гидрокостюма: на ней были лишь ласты и купальник. 

На фестивале было установлено еще три рекорда.

Россиянка Ольга Маркина нырнула в моноласте на глубину 71 метр, а спортсменка из Хорватии Санда Делия - на глубину 55 метров в дисциплине по тросу на руках без ласт.

А хорват Витомир Маричич погрузился на рекордную глубину среди мужчин: на 62 метра.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
19:05

Инга Райтова

В России после 8-го марта переполнены ветклиники за счет больных кошек
В России после 8-го марта переполнены ветклиники за счет больных кошек Букеты цветов, которые могут втихаря погрызть домашние любимцы, часто могут таить для них смертельную опасность.
Инга Райтова
18:34

Инга Райтова

В России запустили первую социальную сеть для животных
В России запустили первую социальную сеть для животных Ее назвали «Буп»: это аналог лайков, которыми можно отметить фото домашних любимцев или пост о них.
Инга Райтова
17:51

Инга Райтова

Компанию Tesla прогнали с канадского автосалона
Компанию Tesla прогнали с канадского автосалона Официальной причиной такого бескомпромиссного решения названо якобы беспокойство о безопасности мероприятий.
Инга Райтова
17:40

Инга Райтова

Исследование показало, что риску депрессии «совы» подвержены больше, чем «жаворонки»
Исследование показало, что риску депрессии «совы» подвержены больше, чем «жаворонки» Учёные предполагают, что это связано с ситуацией, когда биологические часы человека не синхронизированы с его ежедневным расписанием.
Инга Райтова
17:23

Инга Райтова

Человечеству угрожают опасные разломы в глубинах Земли
Человечеству угрожают опасные разломы в глубинах Земли Разлом Сан-Андреас, Тихоокеанское огненное кольцо или рифты Сусва являются постоянным напоминанием о скрытых в недрах планеты мощных силах.
Новости СМИ2