Россиянка установила рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом 122 метра

Россиянка Екатерина Некрасова стала рекордсменкой, проплыв в рамках фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала» подо льдом озера 122 метра.
Спортсменка при этом была без гидрокостюма: на ней были лишь ласты и купальник.
На фестивале было установлено еще три рекорда.
Россиянка Ольга Маркина нырнула в моноласте на глубину 71 метр, а спортсменка из Хорватии Санда Делия - на глубину 55 метров в дисциплине по тросу на руках без ласт.
А хорват Витомир Маричич погрузился на рекордную глубину среди мужчин: на 62 метра.
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