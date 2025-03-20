Россиянка установила рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом 122 метра

Россиянка Екатерина Некрасова стала рекордсменкой, проплыв в рамках фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала» подо льдом озера 122 метра.

Спортсменка при этом была без гидрокостюма: на ней были лишь ласты и купальник.

На фестивале было установлено еще три рекорда.

Россиянка Ольга Маркина нырнула в моноласте на глубину 71 метр, а спортсменка из Хорватии Санда Делия - на глубину 55 метров в дисциплине по тросу на руках без ласт.

А хорват Витомир Маричич погрузился на рекордную глубину среди мужчин: на 62 метра.