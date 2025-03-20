Человечеству угрожают опасные разломы в глубинах Земли

Геологические разломы, скрытые под поверхностью Земли, представляют для человеческой цивилизации серьезную угрозу.

Один из самых известных и изученных - разлом Сан-Андреас в Калифорнии. Он простирается вдоль западного побережья США на 1200 километров и регулярно становится источником мощных землетрясений.

Директор Южнокалифорнийского центра землетрясений Томас Джордан отметил, что южная часть разлома - в критическом состоянии и может спровоцировать в ближайшем будущем разрушительное землетрясение.

Вторая зона повышенной опасности - это Тихоокеанское огненное кольцо. Данная цепь из 328 действующих вулканов охватила огромные территории, включая Камчатку, Японию, Новую Зеландию, Индонезию.

Сейсмическая активность в данном регионе нередко приводит к сильным землетрясениям и цунами, представляя для прибрежных городов серьезную угрозу.

Внимание ученых привлекает также расположенный в Кении рифт Сусва. Этот молодой разлом в первый раз дал о себе знать в 2018-м году, нарушив инфраструктуру региона.

Геологи предупреждают: если процесс разрыва продолжится, Африка в долгосрочной перспективе может разделиться на два континента. Сегодня основную опасность представляют частые землетрясения и вулканическая активность, которые могут нанести значительный ущерб местным жителям.