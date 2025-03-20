Человечеству угрожают опасные разломы в глубинах Земли

17:23 2025-03-20
Человечеству угрожают опасные разломы в глубинах Земли

Разлом Сан-Андреас, Тихоокеанское огненное кольцо или рифты Сусва являются постоянным напоминанием о скрытых в недрах планеты мощных силах.

Геологические разломы, скрытые под поверхностью Земли, представляют для человеческой цивилизации серьезную угрозу.

Один из самых известных и изученных - разлом Сан-Андреас в Калифорнии. Он простирается вдоль западного побережья США на 1200 километров и регулярно становится источником мощных землетрясений.

Директор Южнокалифорнийского центра землетрясений Томас Джордан отметил, что южная часть разлома - в критическом состоянии и может спровоцировать в ближайшем будущем разрушительное землетрясение.

Вторая зона повышенной опасности - это Тихоокеанское огненное кольцо. Данная цепь из 328 действующих вулканов охватила огромные территории, включая Камчатку, Японию, Новую Зеландию, Индонезию.

Сейсмическая активность в данном регионе нередко приводит к сильным землетрясениям и цунами, представляя для прибрежных городов серьезную угрозу.

Внимание ученых привлекает также расположенный в Кении рифт Сусва. Этот молодой разлом в первый раз дал о себе знать в 2018-м году, нарушив инфраструктуру региона.

Геологи предупреждают: если процесс разрыва продолжится, Африка в долгосрочной перспективе может разделиться на два континента. Сегодня основную опасность представляют частые землетрясения и вулканическая активность, которые могут нанести значительный ущерб местным жителям.

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
Инга Райтова
19:05

Инга Райтова

В России после 8-го марта переполнены ветклиники за счет больных кошек
В России после 8-го марта переполнены ветклиники за счет больных кошек Букеты цветов, которые могут втихаря погрызть домашние любимцы, часто могут таить для них смертельную опасность.
Инга Райтова
18:34

Инга Райтова

В России запустили первую социальную сеть для животных
В России запустили первую социальную сеть для животных Ее назвали «Буп»: это аналог лайков, которыми можно отметить фото домашних любимцев или пост о них.
Инга Райтова
17:51

Инга Райтова

Компанию Tesla прогнали с канадского автосалона
Компанию Tesla прогнали с канадского автосалона Официальной причиной такого бескомпромиссного решения названо якобы беспокойство о безопасности мероприятий.
Инга Райтова
17:40

Инга Райтова

Исследование показало, что риску депрессии «совы» подвержены больше, чем «жаворонки»
Исследование показало, что риску депрессии «совы» подвержены больше, чем «жаворонки» Учёные предполагают, что это связано с ситуацией, когда биологические часы человека не синхронизированы с его ежедневным расписанием.
Инга Райтова
17:14

Инга Райтова

Россиянка установила рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом 122 метра
Россиянка установила рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом 122 метра Она побила свой собственный предыдущий рекорд, когда при таких же условиях проплыла подо льдом 102,7 метра.
Новости СМИ2