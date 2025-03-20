Компанию Tesla прогнали с канадского автосалона

Американскую компанию Tesla вычеркнули из участников автосалона в Ванкувере.
Организаторы автосалона в Ванкувере заявили, что Tesla была предоставлена возможность уйти добровольно, но компания этим не воспользовалась, потому ее исключили принудительно.
Автомобили и автосалоны компании в последнее время подвергаются атакам: их поджигают, расстреливают, у машин спускают шины.
Все это происходит это на фоне роста политической активности главы Tesla Илона Маска и торговых войн президента США Дональда Трампа.
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