Компанию Tesla прогнали с канадского автосалона

Американскую компанию Tesla вычеркнули из участников автосалона в Ванкувере.

Организаторы автосалона в Ванкувере заявили, что Tesla была предоставлена возможность уйти добровольно, но компания этим не воспользовалась, потому ее исключили принудительно.

Автомобили и автосалоны компании в последнее время подвергаются атакам: их поджигают, расстреливают, у машин спускают шины.

Все это происходит это на фоне роста политической активности главы Tesla Илона Маска и торговых войн президента США Дональда Трампа.