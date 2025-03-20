В России запустили первую социальную сеть для животных

Социальная сеть «Буп», которая предназначена для общения владельцев домашних животных, а также поиска полезных услуг для питомцев, появилась в России.

Данный проект разработали экс-сотрудники компании Mars, сообщает Forbes.

Возможности сети включают создание профилей своих питомцев и публикацию их фото, помощь виртуального ассистента по уходу за домашними животными, поиск специалистов: ветеринаров, грумеров, нянь и выгульщиков.

В сети можно дать объявление о пропавшем животном, и не только.

Базовые функции платформы пользователям доступны бесплатно, безопасность обеспечивается модераторами.

К слову, приложение касается не только кошек и собак, но и более экзотических животных.