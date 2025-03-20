В России после 8-го марта переполнены ветклиники за счет больных кошек

Самый популярный весенний подарок - цветы - оказался смертельно опасным для домашних котов. Во многих городах России после женского праздника ветклиники оказались переполнены.

Дело в том, что многие коты любят погрызть растения, однако в случае с магазинными букетами это кончается плохо.

Красивые стебли и бутоны в бутиках нередко обрабатывают токсичными веществами. И вместе с листьями и цветами в организм домашних любимцев попадают ядовитые химикаты.

Попадая в организм животного, эти вещества могут спровоцировать очень серьёзные проблемы с почками и мочевыводящими путями,

Кошатники жалуются и делятся в соцсетях рассказами, как, пока хозяева не видели, наелся цветов из букета...