Любовников искали по всей России 20 лет, а они все это время лежали на дне Енисея

15:50 2025-03-21
Любовников искали по всей России 20 лет, а они все это время лежали на дне Енисея

Чем закончилась история со случайно обнаруженным в Красноярске крае утонувшим автомобилем.

Жуткая находка, сделанная водолазами на дне Енисея в Красноярске девять лет назад, вызвала большой резонанс. Из воды был поднят автомобиль, в его салоне обнаружили два тела - мужчины и женщины.

Что произошло с этой парой? Ответ на это дали водолазы. Директор КГКУ «Спасатель» Александр Кобец рассказал, что машину на дне реки обнаружили во время обследования водоема.

Иномарка находилась в 20-ти метрах от берега на глубине трех метров. «Митцубиси» старой модели была покрыта толстым слоем ила. 

На переднем сидении полулежал мужчина без головы. На заднем сидении находилась женщина. Гендерная принадлежность была установлена по одежде и обуви: на пассажирке были дамские сапожки и куртка, а на водителе - мужская куртка и ботинки. 

Личности утопленников установили быстро. Фамилии разные, однако есть основание полагать, что мужчина и женщина были близки, возможно, даже любовники.

Оба пропали в ноябре 1995 года. Мужчине на тот момент было 38 лет, женщине 30. Пропавших объявили в федеральных розыск и возбудили уголовное дело.

В 2003 году расследование приостановили.

Ответы на все вопросы, которые витали в воздухе два десятка лет, нашлись только в 2016-м, когда достали со дна Енисея автомобиль.

К тому времени семья мужчины переехала за границу, а родители женщины погибли. Из близких осталась только ее сестра, которая на момент гибели родственницы была маленькой. Тем не менее, родственники опознали тела.

Следствие в конце концов пришло к выводу, что гибель пары - несчастный случай. И произошел он как раз в ноябре 1995 года - время подтверждается личными вещами женщины, изготовленными в начале 90-х.

Отсутствие у мужчины головы тоже объяснимо: она лежала в салоне, по всей вероятности, самостоятельно отделилась. В целом следов криминальной смерти нет - то есть, это несчастный случай.

Старший следователь-криминалист ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Иван Сопрун подтвердил, что уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Предположительно, водитель не справился с управлением, и иномарка скатилась в воду. Выбраться люди не смогли. А с годами машину отнесло течением на двадцать метров от берега и затянуло илом. 

Инга Райтова
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