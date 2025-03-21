Какое название улицы в Беларуси самое популярное

16:32 2025-03-21
Какое название улицы в Беларуси самое популярное

Всего в городах, поселках, деревнях нашей страны насчитывается 65,7 тысячи улиц.

Представители Национального кадастрового агентства рассказали, какое из названий улиц в Беларуси самое распространенное.

К слову, найти ее можно почти в каждом городе, поселке либо деревне нашей страны. Это улица - Центральная.

В целом улицы Центральные, Садовые, Лесные, Луговые, Советские, Молодежные, Полевые, Школьные, Новые и Зеленые составляют третью часть от всех улиц в Беларуси.

Если быть точным, то такие названия носят 20,2 тысячи улиц из 65,7 тысячи существующих.

В честь классиков белорусской литературы Якуба Коласа в стране названы 234 улицы, в честь Янки Купалы – 245.

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