Немецкие эксперты протестировали «дубайский шоколад» и нашли в нем вредные вещества

16:49 2025-03-21
Немецкие эксперты протестировали «дубайский шоколад» и нашли в нем вредные вещества

В качестве альтернативы они рекомендуют классический фисташковый шоколад либо домашнюю версию лакомства.

Придуманный в Дубае шоколад с фисташковой пастой и хрустящими нитями теста стал настоящим трендом.

Теперь его аналоги производят по всему миру. В Германии, к примеру, он известен, как шоколад «в дубайском стиле». Но, как показала независимая экспертиза, качество лакомства далеко от заявленного.

Специалисты Stiftung Warentest протестировали 6 образцов шоколада по цене от 7 до 25 евро за 100 граммов. В этом перечне были 2 плитки из Дубая, по одной из Турции и Нидерландов и еще 2 - немецкого производства.

В двух образцах из ОАЭ были обнаружили потенциально канцерогенные соединения. Это - 3-монохлорпропандиол и глицидиловые эфиры, появляющиеся при рафинации растительных масел.

Один из них, кроме того, был загрязнен афлатоксинами – токсичными веществами, которые встречаются в плесневых грибах, особенно в фисташках.

Остальные четыре образца не содержали вредных веществ, однако эксперты пришли к выводу, что у них нет «уникального вкуса и выдающегося качества».

Вкус фисташек в большинстве плиток был еле уловим, а их содержание не превысило 19 процентов. В трех образцах шоколада информация о проценте фисташек отсутствовала вообще.

Stiftung Warentest отметил и проблемы с маркировкой. У четырех из шести плиток не оказалось сведений о добавках либо предупреждений для аллергиков.

Специалисты фонда уверены, что популярность «дубайского шоколада» преувеличена. 

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