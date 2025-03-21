Раскрыта тайна свадьбы 76-летнего Шуфутинского с красавицей более, чем вдвое моложе музыканта

16:58 2025-03-21
Раскрыта тайна свадьбы 76-летнего Шуфутинского с красавицей более, чем вдвое моложе музыканта

Хотя музыкант и его спутница нанизали на пальцы одинаковые кольца, по документам шансонье остается вдовцом и новый брак не регистрировал.

Михаил Шуфутинский был замечен на вручении музыкальной премии "Виктория" вместе с 30-летней красавицей Светланой Уразовой.

На безымянных пальцах пары блистали кольца, напоминающие обручальные.

Шуфутинский юлить не стал и гордо объявил, что теперь Светлана - его жена. Певец заявил, что замеченные журналистами кольца сделаны на заказ его другом-ювелиром. Подробности свадьбы Михаил Захарович при этом не стал раскрывать.

Но, как выяснили СМИ, артист на самом деле всех обманул. Официально он по-прежнему не женат.

"Михаил Захарович просто хранит память о своей жене Маргарите. И вообще не хочет смешить народ свадьбой в 76 лет. Для него сейчас главное - здоровье", — рассказали журналистам друзья шансонье.

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