Самый пожилой мужчина в Японии оказался мумией, которую родные 32 года хранили дома, чтобы получать пособие

Японец Соген Като в 2010-м году по документам считался самым старым мужчиной в Токио, ему было 111 лет.

В рамках подготовки ко Дню почитания долгожителей власти столицы Японии решили поздравить Согэн Като. Согласно имевшимся записям, мужчина жил вместе с 81-летней дочерью, 83-м зятем, 53-летней внучкой и 49-летним внуком.

А его жена, тоже долгожительница, умерла в 2004 году в возрасте 101 года.

Однако соцработников родственники в дом не пустили, заявив, что Согэн живёт в доме престарелых, но это не подтвердилось.

После очередного отказа встретиться с Като его внучка Като сама пришла в полицейский участок и рассказала, что её дед примерно 30 лет назад закрылся в своей комнате без еды и воды - согласно доктринам буддийской секты Сингон. Якобы он хочет стать «живым буддой».

По словам внучки, дед якобы был человеком суровым, и к нему в комнату зайти «было невозможно». Полиция сразу отправилась в дом Като и обнаружила в комнате на первом этаже мумифицированный и частично скелетированный труп Като.

Вскрытие показало отсутствие явных травм, которые могли привести к летальному исходу. Оказалось, что мужчина умер в возрасте 79 лет - предположительно, в 1978 году.