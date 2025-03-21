Самый пожилой мужчина в Японии оказался мумией, которую родные 32 года хранили дома, чтобы получать пособие

Японец Соген Като в 2010-м году по документам считался самым старым мужчиной в Токио, ему было 111 лет.
В рамках подготовки ко Дню почитания долгожителей власти столицы Японии решили поздравить Согэн Като. Согласно имевшимся записям, мужчина жил вместе с 81-летней дочерью, 83-м зятем, 53-летней внучкой и 49-летним внуком.
А его жена, тоже долгожительница, умерла в 2004 году в возрасте 101 года.
Однако соцработников родственники в дом не пустили, заявив, что Согэн живёт в доме престарелых, но это не подтвердилось.
После очередного отказа встретиться с Като его внучка Като сама пришла в полицейский участок и рассказала, что её дед примерно 30 лет назад закрылся в своей комнате без еды и воды - согласно доктринам буддийской секты Сингон. Якобы он хочет стать «живым буддой».
По словам внучки, дед якобы был человеком суровым, и к нему в комнату зайти «было невозможно». Полиция сразу отправилась в дом Като и обнаружила в комнате на первом этаже мумифицированный и частично скелетированный труп Като.
Вскрытие показало отсутствие явных травм, которые могли привести к летальному исходу. Оказалось, что мужчина умер в возрасте 79 лет - предположительно, в 1978 году.
Его семья 32 года делала вид, что ничего не случилось, чтобы продолжать получать его пенсию.
В частности, внучка «долгожителя» Токими Като получила от государства в результате данной аферы больше 100 000 долларов. Ее осудили на 2,5 года за мошенничество.
Обнаружение мумии Като стало толчком для начала масштабных поисков долгожителей во всей Японии для уточнения, действительно ли те ещё живы.