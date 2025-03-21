Сколько может стоить инженерная мысль

А вы знали, что анекдот про инженера, запросившего 10 000 за свою услугу и обосновавшего такой гонорар тем, что 1 доллар надо заплатить за поворот винта, а 9999 за то, чтобы знать, какой именно винт именно надо повернуть, на самом деле - правда?

Такой инженер действительно существовал. Это - Чарльз Протеус Штейнмец (1865-1923). Как-то его путь пересекся с самим Генри Фордом.

На заводе Ford в Ривер-Руж появилась проблема с большим генератором, инженеры-электрики предприятия не могли понять, в чём же проблема.

Форд лично обратился к Штейнмецу за помощью. Тот прибыл на фабрику и потребовал блокнот, ручку и койку. Инженер провёл на фабрике два дня и две ночи, слушал шум генератора и выполнял бесчисленные сложные вычисления.

На третий день Штейнмец потребовал, чтобы принесли лестницу, рулетку и мел для доски. С большим трудом (а он был горбатым и имел дисплазию плеча) он поднялся по лестнице и, используя рулетку, вымерил точную точку на поверхности огромной машины и сделал отметку мелом.

Потом спустился вниз и сообщил, что инженерам завода, что им надо убрать боковую пластину, разобрать катушку генератора и снять 16 витков провода - начиная с того самого места, где им сделана меловая отметка.

После внесения исправлений генератор снова заработал идеально.

Генри Форд был в восторге до момента, пока не получил счёт от General Electric на 10 000 долларов. Он признал отличную работу, но почтительно попросил прислать более подробный отчет о проделанной работе, потому что 10 000 долларов сто с лишним лет назад были астрономической суммой.

Штейнмец выполнил просьбу и вернул счёт, к нему добавил информацию: меловая отметка на генераторе - 1 доллар, знание того, где её нужно поставить — 9999 долларов.

Итого к оплате - 10 000 долларов США. Счёт был оплачен.

К слову, Штейнмец имел рост 120 см, но это не помешало ему стать великим инженером и ученым.

Его друзьями были Альберт Эйнштейн, Никола Тесла и Томас Эдисон, а его вклад в математику и электротехнику сделал инженера одним из самых любимых и узнаваемых людей своего времени