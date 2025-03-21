Мэрлин Монро однажды рассказала Эйнштейну, каким мог бы быть их общий ребенок

18:42 2025-03-21
Мэрлин Монро однажды рассказала Эйнштейну, каким мог бы быть их общий ребенок

Как выяснилось, IQ легендарной актрисы был выше, чем у знаменитого ученого-физика.

Мэрлин Монро однажды заявила Эйнштейну, что они «могли бы завести ребёнка», и он «был бы красивым», как она и «умным, как ученый».

Отец теории относительности на это ответил, что он боится, что все будет наоборот, и ребенок унаследует его красоту и ум актрисы.

Тогда ещё никто не знал, что IQ Мэрилин Монро был 165, то есть на пять баллов выше, нежели у «величайшего гения всех времён».

Мэрлин Монро (Норма Джин Бейкер, 1926–1962) была книги читала запоем. В её доме была библиотека более, чем из тысячи книг, и актриса проводила много времени за чтением литературных произведений.

Ее цитаты и сегодня повторяют тысячи тысяч ее поклонников. В частности, звезда утверждала, что «собаки не кусаются, а люди - да».

Монро советовала: «Смейся, когда тебе грустно. Плакать слишком легко»: «Мне никто не говорил, что я красива, когда была ребёнком. Всем детям нужно говорить, что они красивы, даже если это не так».

И утверждала, что «лучше быть одной, чем несчастной с кем-то" и "лучше быть смешной, чем скучной".

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