Американка утопила в туалете аэропорта свою собаку после того, как животное не пропустили на рейс

19:20 2025-03-21
Американка утопила в туалете аэропорта свою собаку после того, как животное не пропустили на рейс

Элисон Лоуренс грозит немалый тюремный срок за жестокое обращение с животными.

Случай страшной жестокости расследует американская полиция: 57-летняя жительница США расправилась со своим четвероногим любимцем, потому что у женщины не хватило документов на собаку для перелета.

Элисон Лоуренс была в аэропорт Орландо во Флориде 16-го декабря 2024-го года вместе с собакой по кличке Тайвинн. Женщина должна была лететь в Колумбию, но на контрольно-пропускном пункте ей сказали, что на собаку не хватает документов и взять её на борт нельзя.

Позже уборщица аэропорта рассказала, что она видела Лоуренс в женском туалете. Пассажирка сидела на полу в кабинке и очищала пол от воды и собачьего корма.

Спустя время сотрудница вернулась и увидела, что женщина покидает уборную. Уборщица нашла в мусорном пакете мёртвую собаку, ошейник и другие собачьи принадлежности.

Как показала судэкспертиза, девятилетняя собака породы миниатюрный шнауцер по кличке Тайвинн умерла от утопления. Лоуренс задержали, но потом выпустили под залог.

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