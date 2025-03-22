Рэпер Снуп Догг жестко ответил тем, кто советовал ему бросить жену

53-летний рэпер Снуп Догг не раз попадал в разные, в том числе и пикантные, скандалы. Но на самом деле он примерный семьянин и отец.

Музыкант без малого 28 лет женат на Шанте Бродус, что порой вызывает вопросы друзей и знакомых, "советующих" Снупу найти себе новую женщину - по статусу.

Догг на это жестко отвечает, что не нуждается в таких советах. Для него Шанте - самая лучшая, самая красивая, самая верная жена, и другой ему не надо.

Рэпер заявил, что она была рядом в трудные годы, когда еще никто не верил в его карьеру, поддерживает и сегодня. Он уверен, что так будет всегда - что бы ни случилось.

Снуп Догг и Шанте Бродус познакомились в подростковом возрасте, а спустя несколько лет - поженились. У пары трое детей: сыновья Корде, Корделл и дочь Кори. Подрастают трое внуков.

У Снупа Догга также есть внебрачный сын Джулиан.