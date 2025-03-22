К работе на заводе Mercedes в Берлине приступили гуманоиды Apollo

13:24 2025-03-22
К работе на заводе Mercedes в Берлине приступили гуманоиды Apollo

Роботы уже успешно зарекомендовали себя на таких брендовых автопредприятиях, как Tesla, BMW  и Ford.

Роботы Apollo от американской компании Apptronik пришли работать на завод Mercedes в Берлине.

Пока они заняты на самых простых операциях: перевозке модулей, проверке деталей и выполнении рутинных операций на производственной линии. Это не замена инженерам, но реальная альтернатива занятым физическим трудом рабочим.

Как выглядит процесс внедрения? Человек показывает гуманоиду движения, управляя им с помощью телеметрии и дополненной реальности. Потом Apollo учится повторять их, превращаясь в программируемого ассистента, который, кроем всего прочего, способен заряжаться без посторонней помощи.

Пока роботы - «ученики», но очевидно, что людей в производственном процессе будет задействовано все меньше.

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