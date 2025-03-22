Ученые установили взаимосвязь между Часами Судного дня и уровнем смертности

14:50 2025-03-22
Ученые установили взаимосвязь между Часами Судного дня и уровнем смертности

Это исследование поможет переосмыслить связь между благополучием человека и глобальной нестабильностью.

Чем ближе символическая стрелка Часов Судного дня приближается к полуночи, тем выше, судя по анализу исследователей, становятся показатели смертности человечества.

В том числе - от психических расстройств и болезней мозга.

Раньше научное сообщество на такую корреляцию не обращало внимания.

При этом вместе с ростом заболеваемости ряда болезней имело место быть и снижение. Скажем, люди меньше стали умирать от рака, ВИЧ, диабета.

Это указывает на сложную и многогранную природу влияния на здоровье человечества социальных и геополитических факторов.

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