Ученые установили взаимосвязь между Часами Судного дня и уровнем смертности

Чем ближе символическая стрелка Часов Судного дня приближается к полуночи, тем выше, судя по анализу исследователей, становятся показатели смертности человечества.

В том числе - от психических расстройств и болезней мозга.

Раньше научное сообщество на такую корреляцию не обращало внимания.

При этом вместе с ростом заболеваемости ряда болезней имело место быть и снижение. Скажем, люди меньше стали умирать от рака, ВИЧ, диабета.

Это указывает на сложную и многогранную природу влияния на здоровье человечества социальных и геополитических факторов.