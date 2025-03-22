Mercedes-Benz Уолта Диснея стал примером фантастической бережливости одного из богатейших американцев

Владелец одноименной студии Уолта Диснея был долго влюблён в шикарный Мерседес, но при этом сомневался, может ли он себе позволить такую роскошь.

Покупка казалась ему слишком дорогой, однако желание обладать прекрасным авто все-таки одержало верх над меркантильностью.

К 1964 году Дисней уже состоялся магнатом во всех смыслах данного слова. Успешно работала созданная им компания, включающая тематический парк Диснейленд, студии по производству анимационных и игровых лент.

В этот период планировалось и строительство крупного курорта во Флориде, позже получившего название Диснейленд Уорлд.

Однако, несмотря на огромные доходы, в личной жизни Уолт был бережлив, если не сказать прижимист. Сама мысль о том, чтобы надо потратиться на что-то дорогостоящее, вызывала у него настоящий дискомфорт.

Но дебютировавший тогда Mercedes-Benz 230SL 1964-го года выпуска с оригинальной съёмной крышей поражал воображение и лишал сна.

Немецкий родстер на тот стоил 8500 долларов, такая трата никак не могла нанести ущерб огромному состоянию Диснея. И он все-таки решился!