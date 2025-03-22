Mercedes-Benz Уолта Диснея стал примером фантастической бережливости одного из богатейших американцев

15:11 2025-03-22
Mercedes-Benz Уолта Диснея стал примером фантастической бережливости одного из богатейших американцев

Чтобы частично вернуть потраченные на машину средства, медиамагнат сдавал ее в аренду на собственной студии.

Владелец одноименной студии Уолта Диснея был долго влюблён в шикарный Мерседес, но при этом сомневался, может ли он себе позволить такую роскошь.

Покупка казалась ему слишком дорогой, однако желание обладать прекрасным авто все-таки одержало верх над меркантильностью.

К 1964 году Дисней уже состоялся магнатом во всех смыслах данного слова. Успешно работала созданная им компания, включающая тематический парк Диснейленд, студии по производству анимационных и игровых лент.

В этот период планировалось и строительство крупного курорта во Флориде, позже получившего название Диснейленд Уорлд.

Однако, несмотря на огромные доходы, в личной жизни Уолт был бережлив, если не сказать прижимист. Сама мысль о том, чтобы надо потратиться на что-то дорогостоящее, вызывала у него настоящий дискомфорт.

Но дебютировавший тогда Mercedes-Benz 230SL 1964-го года выпуска с оригинальной съёмной крышей поражал воображение и лишал сна.

Немецкий родстер на тот стоил 8500 долларов, такая трата никак не могла нанести ущерб огромному состоянию Диснея. И он все-таки решился! 

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Но расходы, вероятно, волновали магната. Чтобы как-то компенсировать расходы на авто, он дал его напрокат на съемки в фильме «Этот чёртов кот».

Его собственная студия платила за транспортное средство 100 долларов в день.

Увы - долго порадоваться роскошной машине не получилось: Уолт Дисней умер буквально через полтора года после покупки Mercedes.

Но, если бы дожил до сегодняшних дней, наверняка был бы доволен вложением. Приличную «Пагоду» сегодня дешевле, чем за 100 000 долларов не найти, не говоря про экземпляр самого Диснея.

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