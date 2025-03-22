Люди, считающие себя красивыми, зарабатывают больше

Интересное исследование провела карьерная платформа StandOut CV.

Она спросила у 1050 американских работников, считают ли те себя красивыми.

Сотрудников, кроме того, попросили оценить собственную внешность от 1 до 10, а потом по результатам цифр проанализировали карьерные амбиции и зарплату людей.

Результаты эксперимента заставляют задуматься. Как выяснилось, что те, кто оценил свою внешность на 9 или 10 баллов, в среднем зарабатывали на 20 тысяч долларов больше тех людей, которые себя красивыми не считали.

Примечательно, что мужчины при этом считали себя привлекательными чаще, чем женщины: 37,5 процента против 27,4 процента.

81,3 процента опрошенных, к слову, считают привлекательность одним из важных критериев успеха в карьере.