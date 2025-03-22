Трагедия Доктора Дре, о которой долго никто не знал

Американский рэп-исполнитель, актер, продюсер Доктора Дре - звезда мирового масштаба. Он сказал свое решающее слово в хип-хопе и создал новое направление в музыке - джи-фанк.

У 60-летнего музыканта сегодня множество поклонников по обе стороны океана, начиная от тех, кто был свидетелем старта его карьеры и завершая теми, кто родился уже в десятые.

Но далеко не все знают, какую трагедию в своей жизни пережил всемирно известный музыкант. Его средний сын Андре (от Джениты Потер) умер в 2008-м году от передозировки морфия и героина. Ему было 20 лет.

Он не дал ни одного интервью и вообще никак публично не обозначил свое горе. Но музыка сказала за него больше. Доктор Дре ушел в музыку.

С этого момента она полностью изменилась: вместо резких и даже агрессивных звуков появились более мягкие аккорды. В каждом аккорде - то, что музыкант не сказал в связи со своей трагедией.

У Доктора Дре остались еще сын и дочь. Кёртис Янг пошел по стопам отца и сегодня известен, как рэпер Hood Surgeon. А дочь Андре Ромель Янг, работает курьером.