Жизнь и смерть Тупака Шакуры: вершины творчества, боль и преследование ФСБ

Жизнь легенды хип-хопа Тупака Шакуры, которого считают самым влиятельным рэпером в истории, полна взлетов и падений, ярких моментов и темных страниц.

Он назван в честь вождя индейского восстания, звезду воспитали левые радикалы. Тупак играл в пьесах Шекспира, отбывал срок за избиение режиссера и сексуальное насилие. И в целом не раз за свою жизнь ловил пули.

В жизни Тупака Шакура было немало криминальных инцидентов, но все они выглядят странно и даже абсурдно.

Как отмечают СМИ, в 1991 году музыканта во время прогулки избили полицейские - без предъявления каких-либо обвинений. Шакур подал на копов в суд, и тот признал их вину: в качестве компенсации звезде выплатили 43 000 долларов.

Через год его обвинили в том, что он нечаянно выстрелил на фестивале в Марин-Сити в шестилетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Вина Шакура не была доказана.

В 1993 году Тупак с битой напал на рэпера Чонси Винна из группы M.A.D. на концерте в Университете Мичигана. Шакур признал себя виновным, его приговорили к месяцу тюремного заключения.

В 1994 году он отсидел 15 дней за нападение на режиссера Аллена Хьюза. Шакур должен был сняться в ленте "Угроза для общества", однако повздорил с Хьюзом и избил его. Доказательством обвинения стало интервью для MTV Raps, где Тупак хвастался своим поступком.

А 1995 году музыкант попал за решетку на 4 года за сексуальное насилие над фанаткой. История тоже мутная. Поклонница признала, что сама пришла в номер отеля рэпера, но Шакур был признан виновным в изнасиловании и отправился за решетку.

Оттуда он вышел спустя полтора года за хорошее поведение и залог в полтора миллиона долларов. Из-за этого случая Тупак оказался первым исполнителем в истории, попавшим в чарты тогда, когда был в тюрьме.

7 сентября 1996 года Тупака застрелили в Лас-Вегасе неизвестные. Его охрана погналась за нападавшими, но безрезультатно. Убийство остается нераскрытым до сих пор.

Незадолго до своей смерти Шакур записал новый альбом. Тот вышел эксцентричным и породил у фанатов множество конспирологических теорий.

Во-первых, он был записан буквально за неделю, и в нем несколько раз фигурирует число 7 (якобы оно же было «зашифровано» и в убийстве музыканта, ехавшего на BMW 7 серии).

Во-вторых, для издания альбома Тупак почему-то взял псевдоним Макиавелли - в память итальянского философа, который прославился тем, что несколько раз инсценировал свою смерть.

Некоторые из поклонников звезды уверены, что их кумир поступил так же. И на самом деле он жив, просто "залег" на дно.