Уборщик в США мочился в кулер, откуда брали воду сотрудники больницы, и заразил их смертельной болезнью

17:53 2025-03-23
Уборщик в США мочился в кулер, откуда брали воду сотрудники больницы, и заразил их смертельной болезнью

Доказать вину преступника помогла видеокамера, установленная одной из работниц клиники.

Жители Хьюстона (штат Техас) были потрясены, узнав жуткие подробности о преступлении 50-летнего уборщика одной из местных больниц Лусио Катарино Диаса.

Первой неладное заподозрила одна из сотрудниц больницы: вода из кулера стала странной на запах и вкус. Она решила бутылку воды с собой, но потом заметила тот же неприятный запах и в своей воде.

Женщина установила на рабочем месте скрытую камеру и оставила бутылку в поле зрения объектива.

То, что она увидела, повергло ее в шок. Диас во время уборки открыл бутылку, опустил в нее свой пенис и помочился. Позже он признался следствию, что поступал так намеренно, зная, что коллеги выпьют зараженную воду.

После задержания мужчины выяснилось, что некоторые сотрудники больницы заразились герпесом, которого раньше у них не было, но который нашли у Диаса. Более того, мужчина болел еще и хламидиозом. В ходе следствия он рассказал, что не раз мочился в кулер, которым пользовались сотрудники больницы.

Диасу дали 6 лет тюремного заключения. На момент оглашения приговора уборщик отбыл 2 года из назначенного срока.

Герпес опасен тем, что его нельзя вылечить полностью. Вирус может быть в «спящем» состоянии, а потом активироваться при стрессе, ослаблении иммунитета, переохлаждении. 

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