В японской стоматологической клинике собаки подрабатывают терапевтами

18:06 2025-03-23
В японской стоматологической клинике собаки подрабатывают терапевтами

Такая практика за два десятка лет показала свою жизнеспособность и высоко оценена клиентами.

Детская стоматологическая клиника в префектуре Ибараки на острове Хонсю уже 20 лет нанимает домашних питомцев для успокоения юных пациентов.

Автор идеи - основательница клиники Судзуки. Она придумала такой проект после знакомства со специально обученной собакой-терапевтом.

Она пригласила в клинику золотистого ретривера Флору вместе с его хозяйкой. И была поражена тем, как спокойно собачка реагирует на шум и резкие запахи. 

Новую методику успокоения успешно опробовали на первых пациентах. Дети и взрослые оставляли лишь положительные отзывы о собаках-терапевтах, и постепенно это стало постоянной практикой.

По словам Судзуки, псы-терапевты практически не двигаются и спокойно лежат на детях либо возле них во время сеанса.

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