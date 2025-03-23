В японской стоматологической клинике собаки подрабатывают терапевтами

Детская стоматологическая клиника в префектуре Ибараки на острове Хонсю уже 20 лет нанимает домашних питомцев для успокоения юных пациентов.
Автор идеи - основательница клиники Судзуки. Она придумала такой проект после знакомства со специально обученной собакой-терапевтом.
Она пригласила в клинику золотистого ретривера Флору вместе с его хозяйкой. И была поражена тем, как спокойно собачка реагирует на шум и резкие запахи.
Новую методику успокоения успешно опробовали на первых пациентах. Дети и взрослые оставляли лишь положительные отзывы о собаках-терапевтах, и постепенно это стало постоянной практикой.
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