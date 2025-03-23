Из-за массовых манифестаций в Турции может сорваться на туристическом сезоне

19:22 2025-03-23
Из-за массовых манифестаций в Турции может сорваться на туристическом сезоне

Появился закон местных властей, который ограничивает возможности отельеров по презентации зон отдыха для туристов.

Отельеры Турции всерьез обеспокоены судьбой туристического сезона, который сейчас в самом разгаре.

Из-за волнений, вызванных задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, уже начались отмены туров.

Представители гостиничного бизнеса и других отраслевых игроков ссылаются на распоряжение местных властей, запрещающее проведение встреч в течение четырёх дней.

Это подрывает стабильность корпоративных мероприятий по презентации отелей и вносит неопределенность в долгосрочные планы туризма.

Отельеры и туроператоры также отмечают, что данная ситуация может затянуться и иметь последствия для туристической активности.

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