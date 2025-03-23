Из-за массовых манифестаций в Турции может сорваться на туристическом сезоне

Мужчина более 50 лет ел не меньше 2 бургеров в день и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Свой первый бургер Дональд Горске отведал в 1972 году, с тех пор употреблял их ежедневно, причем в рекордные дни съедал до девяти бургеров.