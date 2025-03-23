Медсестра в США убила пациентку, введя ей непрописанный инсулин

19:29 2025-03-23
Медсестра в США убила пациентку, введя ей непрописанный инсулин

Чтобы скрыть скрыть следы, она удалила переписку с погибшей, но участие медика в процессе установили и уже предъявили обвинение.

Медсестра в США ввела пациентке инсулин, который не был прописан в истории болезни. 38-летняя женщина в итоге скончалась. Guardian.

47-летняя работница медучреждения познакомилась с пациенткой, у которой якобы диагностировали онкологию.

В свою очередь, медсестра скала способы, как прекратить страдания собеседницы.

В итоге она ввела ей дозу инсулина и через некоторое время тело пациентки без признаков жизни было обнаружено в спальне ее дома.

Позже выяснилось, что ни диабета, ни рака у женщины не было - она умерла от опасной дозы инсулина.

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