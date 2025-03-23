2025-й обещает стать одним из наиболее теплых годов в истории

19:45 2025-03-23
2025-й обещает стать одним из наиболее теплых годов в истории

В марте нынешнего года среднесуточная температура воздуха на 2 градуса выше многолетних значений.

По словам специалистов, такая вероятность обусловлено тем, что последние годы под влиянием увеличения концентрации парниковых газов становятся всё теплее.

"К сожалению, пока не удалось стабилизировать этот процесс", - отмечают ученые.

В частности, очень высокой остается температура океана, и это очень влияет на состояние атмосферы.

Из-за тепла океана растет и температура воздуха. 

Пока нельзя точно сказать, какое место займет нынешний год среди самых теплых. Это станет известно лишь во второй половине года.

Но ясно то, что глобальные изменения остановить пока не получается.

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