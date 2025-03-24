«Пока смерть не разлучит нас»: Снуп Дог и Шанте Бродус

Пара познакомилась в далеких 80-х еще в подростковом возрасте во время учебы в средней школе. С тех пор эти двое остаются неразлучны, ну если не считать короткий разрыв, который случился в 2004 году, когда музыкант подал на развод. В 2008 году они снова сошлись и больше не расставались.

Снуп Дог и Шанте Бродус поженились в 1997 году. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

У звездной пары трое детей, есть внуки.

Жена поддерживала музыканта с самого начала его творческой карьеры и стала для него настоящей опорой.

Снуп Дог рассказал, почему он женат вот уже 27 лет на одной женщине и все еще счастлив с ней.

Она понимает меня, прекрасная мать, потрясающая бабушка, прекрасная жена и прекрасный друг. Она знает, куда надавить, чтобы заставить меня вести себя как полный дурак или заставить меня вести себя круто, и мне это нравится.

Как мне удается оставаться женатым так долго? У меня сильная супруга с добрым сердцем и стержнем внутри — она любящая и заботливая, и мы созданы друг для друга. Когда мы решили, что поженимся, то знали, что будем вместе пока смерть не разлучит нас. Разве не так говорится? Не пока споры не разлучат нас, или ссоры, или финансы, а пока сама смерть нас не разлучит.

Немалую роль в сохранении крепкого союза сыграл и сам Снуп. Вот как он оценивает свой вклад в поддержание счастливых, долгих отношений:

Я любящий, заботливый, обеспечивающий муж. Моя жена не работала ни дня в своей жизни, и мне нравится, что я нахожусь в положении, когда ей не нужно работать. Я работа, а она — моя опора.

Свою избранницу Снуп Дог прежде всего ценит за поддержку и преданность. Он называет ее "моя королева", а друзья считают его безнадежным романтиком.