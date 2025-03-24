Избушка на курьих ножках на самом деле имеет жуткую предысторию

Известная всем из детских сказок Баба-яга жила в очень необычном домике - избушке на курьих ножках. Но мало кто знает, что этот домик не придуман сказочниками, его аналог имел место быть в жизни.

В далекой древности умерших людей хоронили в тесных домиках - их так и называли - «домовина». К слову, в сказках как раз-таки подчеркивается теснота избушки-гроба: «лежит Баба-яга, костяная нога - из угла в угол, нос в потолок врос».

Гробы-домовины ставились на очень высокие пни с выглядывающими из-под земли корнями. Внешне казалось, будто такая «избушка» на самом деле стоит на куриных ногах.

И это не все: домовины ставили отверстием, обращенным в противоположную от деревни сторону. Нередко - к лесу. Потому герой и просит избушку на курьих ножках повернуться к нему передом, а к лесу - задом.

В славянской мифологии место обитания сказочной Бабы-яги является своего рода таможней, то есть пункт перехода из мира живых в царство мертвых. Поворачиваясь к лесу задом, а к герою передом и потом наоборот, избушка будто открывала вход то в мир живых, то в мир мертвых.