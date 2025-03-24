В России будут штрафовать за рекламу в Instagram

Штрафовать за рекламу в запрещенных в стране соцсетях, включая Instagram, Facebook и X (Twitter) будут в России. Госдума намерена принять соответствующий законопроект во втором и окончательном чтениях 25 марта 2025 года.

Тех, кто нарушит этот закон, будет наказан штрафом.

Российские парламентарии считают, что из-за рекламы блогеров из РФ растут доходы зарубежных соцсетей, и такая мера позволит перенаправить этот поток в пользу России.

В силу закон о запрете рекламы в запрещенных соцсетях вступит с 1 сентября 2025-го года. Пользователи и российские организации до этого времени должны адаптироваться и пересмотреть свои рекламные кампании.