В России будут штрафовать за рекламу в Instagram

16:22 2025-03-24
В России будут штрафовать за рекламу в Instagram

Новый закон заработает с 1 сентября, а размер штрафов составит от 30 до 6000 долларов в эквиваленте.

Штрафовать за рекламу в запрещенных в стране соцсетях, включая Instagram, Facebook и X (Twitter) будут в России. Госдума намерена принять соответствующий законопроект во втором и окончательном чтениях 25 марта 2025 года.

Тех, кто нарушит этот закон, будет наказан штрафом.

Российские парламентарии считают, что из-за рекламы блогеров из РФ растут доходы зарубежных соцсетей, и такая мера позволит перенаправить этот поток в пользу России.

В силу закон о запрете рекламы в запрещенных соцсетях вступит с 1 сентября 2025-го года. Пользователи и российские организации до этого времени должны адаптироваться и пересмотреть свои рекламные кампании.

Инга Райтова
18:56

Инга Райтова

В России зафиксирован первый случай очень опасной болезни вейперов
В России зафиксирован первый случай очень опасной болезни вейперов EVALI впервые диагностирован в США в 2019 году, в медицине сегодня нет эффективного лечения такой формы бронхиолита.
Инга Райтова
18:27

Инга Райтова

Китаец продал почку, чтобы купить iPhone
Китаец продал почку, чтобы купить iPhone Житель КНР по фамилии Ванг остался навсегда прикованным к кровати после покупки дорогого мобильника.
Инга Райтова
17:57

Инга Райтова

В Нигерии невест откармливают перед свадьбой в специальных заведениях
В Нигерии невест откармливают перед свадьбой в специальных заведениях Считается, если девушка недостаточно толста, то это значит, что муж мало зарабатывает и плохо её кормит.
Инга Райтова
16:50

Инга Райтова

Дочь Назарбаева Динара купила особняк у сына Елизаветы II, а потом дом снесла
Дочь Назарбаева Динара купила особняк у сына Елизаветы II, а потом дом снесла На этом месте в сорока километрах от Лондона Динара Кулибаева возводит собственную виллу.
Инга Райтова
16:41

Инга Райтова

Кукла по договору: жуткое закулисье Hello Kitty
Кукла по договору: жуткое закулисье Hello Kitty Персонаж с лицом кошечки безо рта был создан матерью больной девочки якобы для потусторонних духов.
Новости СМИ2