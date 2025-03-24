Дочь Назарбаева Динара купила особняк у сына Елизаветы II, а потом дом снесла

16:50 2025-03-24
Дочь Назарбаева Динара купила особняк у сына Елизаветы II, а потом дом снесла

На этом месте в сорока километрах от Лондона Динара Кулибаева возводит собственную виллу.

Миллиардер Тимур Кулибаев, он же зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, снес особняк Sunninghill Park в селении Аскот под Лондоном. Владелец демонтировал здание с 12 спальнями и строит на этом месте новый особняк, который больше прежнего.

Это имение Кулибаев, который женат на дочери экс-лидера Казахстана Динаре, приобрел в 2007 году за 15 млн фунтов стерлингов. Это - на 3 млн выше запрашиваемой цены.

Снесенный особняк, по мнению экспертов, был ветхим и архитектурной ценности не представлял. В течение 20 лет он принадлежал второму сыну королевы Елизаветы II, герцогу Йоркскому Эндрю, и его супруге, герцогине Саре Фергюсон.

Королева специально построила этот дом для сына и невестки в качестве свадебного подарка в 1986-м году. В 1996-м году пара развелась, но оба жили в доме вплоть до 2006 года.

Новый дом казахского миллиардера на треть просторнее старого здания. На территории усадьбы построен 25-метровый крытый бассейн и заложены ландшафтные сады.

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