Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

18:27 2025-03-24
Китаец продал почку, чтобы купить iPhone

Житель КНР по фамилии Ванг остался навсегда прикованным к кровати после покупки дорогого мобильника.

Вангу было 17 лет, когда он решил приобрести «яблочные» гаджеты, чтобы впечатлить одноклассников. Однако у родителей школьника не было достаточно средств, чтобы порадовать сына дорогим смартфоном и планшетом.

На одном из китайских форумов парень связался с посредниками, пообещавшим ему исполнить мечту в обмен на одну почку.

Подросток тайком от родителей отправился в соседнюю провинцию, где доктор из подпольной клиники провел школьнику операцию по удалению органа.

Посредники договорились с неким реципиентом, заплатившим 10 тысяч долларов за почку. При этом Вангу досталось всего 10 процентов от общей выручки.

На полученные средства подросток купил iPhone 4 и iPad 2 и вернулся домой. Узнав, что Ванг лишился почки, его мать позвонила в полицию.

Вскоре состояние Ванга ухудшилось. Он стал страдать от почечной недостаточности, его признали инвалидом.

Спустя семь лет после удаления почки 25-летний мужчина вынужден лежать в кровати целыми днями, потому что ему необходим ежедневный диализ.

Вангу был вынужден бросить учебу и теперь он живет на одно пособие.

Девять людей, причастных к незаконной операции Ванга, приговорили к тюремному заключению от трех до пяти лет.

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