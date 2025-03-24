В России зафиксирован первый случай очень опасной болезни вейперов

18:56 2025-03-24
В России зафиксирован первый случай очень опасной болезни вейперов

EVALI впервые диагностирован в США в 2019 году, в медицине сегодня нет эффективного лечения такой формы бронхиолита.

Новое опасное заболевание вейперов EVALI нашли у одного из подростков российского Томска.

Как сообщают специалисты местного Роспотребнадзора, так называемая «попкорновая болезнь» представляет собой новую форму бронхита. Она проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол.

Такое название болезни дано потому, что при прослушивании легких больного врачам слышны звуки, похожие на треск разрывающегося попкорна.

Заболевание развивается из-за употребления курительных смесей, в составе которых есть ароматизатор диацетил, опасный при вдыхании через вейп.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что новая болезнь вейперов может вызвать ряд серьезных осложнений, в том числе синдром острой дыхательной недостаточности, смертность от которого составляет 30-50 процентов. 

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