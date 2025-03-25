Мускатный орех опасен для здоровья

Спектр использования мускатного ореха крайне широк. Он расширяет сосуды, способствуют улучшению качества сна, незаменим в качестве компонента в косметике.

Однако нужно знать, что употребление мускатного ореха чревато и опасными последствиями, о которых не стоит забывать.

Если, к примеру, переборщить с количеством такого продукта, человека могут настигнуть перевозбуждение, страх и даже ощущение приближающейся гибели.

И это не все: возникают вызывающие ужас психотические эпизоды, галлюцинации, бред.

Мускатный орех оказывает серьезную нагрузку на печень, поэтому людям с заболеваниями органов ЖКТ, особенно в стадии обострения, лучше избегать его употребления.

Также его нельзя употреблять при индивидуальной непереносимости, беременности (может спровоцировать выкидыш) и грудном вскармливании, серьезных психических расстройствах. Детям младше 3 лет их тоже давать нельзя.