Стало известно, у какого Subaru самый высокий пробег на планете

Марка Subaru известна своим качеством. Эти машины на протяжении многих лет проявляют себя отлично с точки зрения надежности.
Но реальные рекорды поражают еще больше, чем гарантии производителя. Как стало известно, как минимум одному из таких авто удалось преодолеть отметку в 1 миллион километров
Машину музыкант Йернер Юнг из Словении купил по совету друга, назвавшего «Форестер» идеальным автомобилем для поездок по бездорожью и в дикую природу.
1 миллион километров его кроссовер Subaru преодолел еще в 2018-м году. Это эквивалентно 25 кругосветкам.
Самое интересное то, что невероятный пробег авто ни разу не сломалось.
По словам владельца Forester, все, что необходимо его машине, чтобы быть на ходу - регулярное обслуживание, которое он проводит каждые 15 тысяч километров пробега.
Когда отметка о пройденном пути достигла цифры 999999 км, мужчина решил зафиксировать пробег, потому что одометр машины должен вскоре перезапуститься и вернутся к нулю километров.
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