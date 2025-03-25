Стало известно, у какого Subaru самый высокий пробег на планете

Марка Subaru известна своим качеством. Эти машины на протяжении многих лет проявляют себя отлично с точки зрения надежности.

Но реальные рекорды поражают еще больше, чем гарантии производителя. Как стало известно, как минимум одному из таких авто удалось преодолеть отметку в 1 миллион километров

Машину музыкант Йернер Юнг из Словении купил по совету друга, назвавшего «Форестер» идеальным автомобилем для поездок по бездорожью и в дикую природу.

1 миллион километров его кроссовер Subaru преодолел еще в 2018-м году. Это эквивалентно 25 кругосветкам.

Самое интересное то, что невероятный пробег авто ни разу не сломалось.