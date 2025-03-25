Почему весной в машине появляется неприятный запах, как от этого избавиться

12:13 2025-03-25
Почему весной в машине появляется неприятный запах, как от этого избавиться

Он может проявиться в салоне автомобиля по ряду довольно разных и неожиданных причин.

Даже в довольно «свежих» машинах, не говоря уже о возрастных авто, с наступлением тёплой погоды иногда в салоне что-то начинает раздражать обоняние. Почему возникают такие неприятности и как можно решить «ароматную» проблему?

Список причин довольно объемный. Одна из них - размножившиеся грибки и бактериальные колонии. Такая «живность» выбирает в качестве ареала обитания либо мягкую обивку салона, либо - систему кондиционирования и вентиляции.

В материалах отделки салона заводятся микроорганизмы тогда, когда в каком-то месте машина пребывала в постоянно увлажнённом состоянии. К примеру, под ковриками, если туда попадают вода или снег с обуви.

Чтобы избавиться от бактерий или грибка, лучше обратиться к специалистам, которые проведут обработку салона специальным дезинфицирующим паром либо с помощью процедуры озонирования. 

В принципе, можно воспользоваться советами опытных автомобилистов и провести манипуляции самим, однако результат при этом не гарантирован.

Микроорганизмы нередко выбирают также системы вентиляции и кондиционирования. Грибковые и бактериальные колонии зачастую селятся на внутренних поверхностях воздуховодов, а также в салонном фильтре.

Потому первое, что надо сделать, заменить воздушный фильтр на новый. В ряде случаев этого достаточно для устранения запаха.

Что касается очистки воздуховодов, то народными методами сделать это не получится, потому что без профессиональных приспособлений специализированную «химию» в укромные уголки конструкции не доставить. 

Здесь варианта два: обратиться к услугам специального сервиса или приобрести нужный препарат и использовать его самостоятельно.

К слову, в данном случае можно произвести аэрозольную обработку (иногда препараты продаются в комплекте со специальным шлангом-насадкой, чтобы средство проникло максимально глубоко).

Также можно обработать воздуховоды пеной, что считается более эффективным средством уничтожения бактерий, грибков и спор. Такие баллоны тоже комплектуются шлангом.

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