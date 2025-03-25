Муж целый год выдавал любовницу за сестру и свекровь ему подыгрывала

12:30 2025-03-25
Муж целый год выдавал любовницу за сестру и свекровь ему подыгрывала

Свекровь к тому же уточнила, что у ее детей разные отцы, а дочь имеет разъездную работу, потому к маме и брату в гости приходит эпизодически.

Достойная киносюжета история приключилась с россиянкой из Калуги. Она в собственном доме привечала любовницу собственного мужа, который выдавал эту женщину за сестру.

Мистификации подыгрывала и свекровь, которая "спокойно, без признаков моральных терзаний" называла гостью доченькой и привечала как родную. Конечно, это избавляло обманутую супругу от каких-либо подозрений.

Хотя, конечно, вопросы возникали. Например, почему супруг ранее не упоминал про свою сестру? Почему она не была на их свадьбе?

Муж пояснил, что у них сложные отношения по жизни - порой ссорятся так, что по полгода не разговаривают, потому и на торжестве сестричка Виола не была.

Но все тайное когда-нибудь становится явным. Там случилось, что подруга обманутой женщины оказалось в том городе, куда отправился в "командировку" и муж. Причем не один, а - с "сестрой" Виолой, с которой целовался просто на людях совсем не по-детски.

Подруга не поленилась понаблюдать за парой, чтобы убедиться в своих подозрениях. И даже - сделать подтверждающие фото.

В итоге история молодой семьи завершилась крупным скандалом. Изменщику собрали чемодан и выставили за двери. Но это не все: учитывая, что пара накануне свадьбы составляла брачный контракт, в котором был пункт и об измене, мужчине придется выплатить своей бывшей круглую сумму.

Инга Райтова
15:26

Инга Райтова

Почему эксперты советуют обязательно включить сою в меню
Почему эксперты советуют обязательно включить сою в меню Это бобовое растение на самом деле обладает очень удивительными и полезными свойствами.
Инга Райтова
14:15

Инга Райтова

Смертельные борги: чем сегодня увлекаются американские подростки
Смертельные борги: чем сегодня увлекаются американские подростки Они разработали странный и опасный рецепт напитка, который в любой момент для любого из его любителей может стать роковым.
Инга Райтова
14:03

Инга Райтова

Почему на высоте в самолете меняется вкус еды
Почему на высоте в самолете меняется вкус еды В полете чувствительность притупляется, и вкусной кажется лишь соленая или острая пища, а также блюда со специями.
Инга Райтова
13:19

Инга Райтова

Рак мозга помог строителю из Японии осуществить мечту и стать известным
Рак мозга помог строителю из Японии осуществить мечту и стать известным Такахаси Ушивака решил не терять времени даром и осуществить свою давнюю мечту стать диджеем.
Инга Райтова
13:07

Инга Райтова

«До свадьбы заживет»: что скрывает эта поговорка
«До свадьбы заживет»: что скрывает эта поговорка В старину перед бракосочетанием ритуал оценки внешности невесты проводился в несколько этапов.
Инга Райтова
12:52

Инга Райтова

Почему люди веками скрещивают ослов и лошадей, хотя известно, что их потомство бесплодно
Почему люди веками скрещивают ослов и лошадей, хотя известно, что их потомство бесплодно Речь идет о муле, который совсем не ошибка природы, а настоящее продуктивное изобретение человека.
Новости СМИ2