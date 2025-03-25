Муж целый год выдавал любовницу за сестру и свекровь ему подыгрывала

Достойная киносюжета история приключилась с россиянкой из Калуги. Она в собственном доме привечала любовницу собственного мужа, который выдавал эту женщину за сестру.

Мистификации подыгрывала и свекровь, которая "спокойно, без признаков моральных терзаний" называла гостью доченькой и привечала как родную. Конечно, это избавляло обманутую супругу от каких-либо подозрений.

Хотя, конечно, вопросы возникали. Например, почему супруг ранее не упоминал про свою сестру? Почему она не была на их свадьбе?

Муж пояснил, что у них сложные отношения по жизни - порой ссорятся так, что по полгода не разговаривают, потому и на торжестве сестричка Виола не была.

Но все тайное когда-нибудь становится явным. Там случилось, что подруга обманутой женщины оказалось в том городе, куда отправился в "командировку" и муж. Причем не один, а - с "сестрой" Виолой, с которой целовался просто на людях совсем не по-детски.

Подруга не поленилась понаблюдать за парой, чтобы убедиться в своих подозрениях. И даже - сделать подтверждающие фото.

В итоге история молодой семьи завершилась крупным скандалом. Изменщику собрали чемодан и выставили за двери. Но это не все: учитывая, что пара накануне свадьбы составляла брачный контракт, в котором был пункт и об измене, мужчине придется выплатить своей бывшей круглую сумму.